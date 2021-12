Chicago Bulls decimati dal protocollo Covid NBA

Abbiamo scritto delle difficoltà dei Pistons dentro e fuori dal campo. Il loro prossimo impegno in calendario, allo United Center contro i Chicago Bulls nella notte italiana tra martedì e mercoledì, sarà un banco di prova anche per gli avversari.

Chicago Bulls alla conta: c’è il numero minimo NBA per giocare?

Allo stato attuale i Bulls hanno infatti nove giocatori in regime di protocollo Covid e altrettanti sono i componenti del roster a disposizione di Billy Donovan.

Come precisato da KC Johnson di NBC Sports Chicago la NBA ha sì posto un limite minimo di giocatori da iscrivere a referto (8), ma interpreta la norma con una certa elasticità. Elasticità, beninteso, non tanto dal punto di vista numerico – elemento inderogabile – quanto piuttosto in riferimento alla natura del contratto dei giocatori schierati. Per capirci, è ininfluente che tre di questi nove giocatori siano a roster con la formula two-way o sotto contratto via hardship exception (vedasi Alfonzo McKinnie). In settimana i Bulls potrebbero reintegrare in linea teorica Coby White e Javonte Green, ma al momento la situazione è fluida.

Nikola Vucevic ha provato per quanto possibile a guardare il bicchiere mezzo pieno twittando:

Dai, almeno avremo immunità di gregge per il resto della stagione.

