NBA, Shaquille O’Neal: “Staples Center non esiste più? Meglio, era la mia arena e quella di Kobe”

Dopo le ultime vicende legate al cambio nome dello Staples Center per ragioni di sponsor, Shaquille O’Neal è intervenuto sull’argomento dicendosi favorevole. Contrariamente all’opinione popolare, Shaq è contento di questa idea perché crede che i record registrati dai leggendari Lakers che hanno vinto la three-peat debbano essere in qualche modo consegnati alla storia dello sport.

Di tutte le squadre NBA nell’era moderna del basket, solo due di loro sono riuscite a conquistare il leggendario three-peat: i primi sono stati i Chicago Bulls di Michael Jordan – peraltro l’unica squadra in questa lista che è riuscita a farlo due volte. All’inizio del nuovo millennio, anche i Los Angeles Lakers hanno realizzato l’impossibile vincendo il three-peat tra l’anno 2000 e il 2002.

Queste le parole di Shaq:

“Sono contento che stiano cancellando il nome perché quello era il nostro edificio, la nostra arena… Lo Staples Center apparteneva a Shaq e Kobe Bryant, e lo sarà per sempre. I Lakers di oggi? Non li guardo. Chi vuole vederli giocare? Non festeggio per un settimo posto in regular season.”

Su “The Big Podcast with Shaq “, l’ex lungo non ha poi nascosto che Stephen Curry ultimamente sia il giocatore che lo fa vibrare di più in NBA:

“Celebro Stephen Curry. Il motivo per cui Steph è il mio giocatore preferito è perché non ho mai visto nessuno fare quello che fa […] Pagherei sempre per vederlo giocare. E più lo odio, più mi zittisce con cose incredibili.”

Leggi Anche

Risultati NBA, i Lakers vincono con OKC, Antetokounmpo è da record, Phoenix e Brookyn OK

NBA, stagione finita per Kira Lewis dei New Orleans Pelicans

NBA, Rick Carlisle entra nel protocollo anti-COVID della lega