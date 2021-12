Ecco Winning Time, la nuova serie TV sui Lakers anni ’80

Un tuffo nel passato: è un atmosfera decisamente retrò quella che si respira dal nuovissimo trailer di “Winning Time: The Rise Of The Lakers Dinasty”, la serie TV prodotta da HBO in uscita a marzo 2022 che vedrà protagonisti Magic Johnson e i Lakers che, negli anni ’80, hanno dato vita a una delle dinastie NBA più vincenti di sempre.

La serie sui Lakers dello Showtime era già stata preannunciata diverso tempo fa, scatenando un’attesa quasi spasmodica tra i tanti fan di Magic, dei Lakers e della NBA, ancora freschi dall’uscita di “The Last Dance”.

Winning Time: il cast

La serie include un cast di alto livello. Basta citare Adrien Brody, che interpeterà il leggendario coach Pat Riley. Ma ci saranno altri nomi importanti, come quello di John C. Reilly nei panni di Jerry Buss, proprietario della squadra. Magic Johnson sarà interpetato da Quincy Isaiah, mentre Solomon Hughes sarà Kareem Abdul-Jabbar

Winning Time è stata prodotta basandosi sul libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. La serie è stata scritta da Max Borenstein e, a giudicare dal trailer, si concentrerà parecchio anche sulle vite extra-campo di una delle dinastie più famose e vincenti di ogni epoca.

Leggi anche:

LeBron James frustrato dopo la sconfitta: “Perdere così fa male.”

Risultati della notte

Carlisle entra nel protocollo anti-COVID della lega