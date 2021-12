NBA, Lauri Markkanen dovrà prestare servizio obbligatorio nell’esercito finlandese

Lauri Markkanen, giocatore ventiquattrenne in forza ai Cleveland Cavaliers, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Yahoo Sports, è stato convocato dall’esercito nazionale finlandese per ottemperare al dovere di prestare servizio militare a vantaggio del proprio Paese.

La coscrizione obbligatoria, sebbene evitabile esclusivamente per evidenti menomazioni fisiche e psichiche in Finlandia, prevede un piano di formazione speciale per gli atleti professionisti prodotti dalla nazione. Trattasi della “Scuola sportiva delle forze di difesa“, ideata dal governo di Helsinki per non gravare esageratamente sulla carriera professionistica degli sportivi, ma, al tempo stesso, per formare reparti speciali di ricognizione impiegabili in caso di emergenza improvvisa o guerra vera e propria.

Markkanen, come già i fratelli Antetokounmpo nel 2016 in relazione alla leva obbligatoria greca, dovrebbe aver modo di servire il proprio Paese al termine della stagione regolare, senza compromettere gli evidenti impegni contrattuali vigenti con i Cavs.

Di seguito, le parole di Michael Lelchitski, agente del ragazzo:

“Lauri è orgoglioso di rappresentare la Finlandia nella NBA, motivo per il quale non rinuncerà a quello che è un dovere del cittadino. A tempo debito, in modo tale da onorare anche il suo contratto NBA, espleterà certamente questo requisito civico”.

