NBA, Doc Rivers sulla sconfitta dei Sixers: “Mancano sempre le energie”

I Philadelphia 76ers sono apparsi piuttosto stanchi nel back-to-back in cui hanno fronteggiato gli Utah Jazz. Dopo una striscia di 10 gare su 12 giocate in trasferta, i Sixers sembrano aver sofferto parecchio la lontananza dallo stadio di casa, accusando una certa dose di stanchezza.

I giocatori di Philly sono risultati decisamente imprecisi al tiro con sole 6 triple messe a segno su 33 tentativi, venendo dominati anche a rimbalzo da Utah.

Il coach Doc Rivers lamenta un calendario con troppe trasferte consecutive: ecco il commento

Doc Rivers è stato intervistato nel postpartita, dando il suo punto di vista sulle prestazioni della squadra.

“Durante la partita ho pensato più volte che stavamo trovando con facilità l’uomo libero, senza riuscire però a mandare a segno i tiri. Ogni palla 50/50 è stata persa. Lo avete visto sin dal primo tempo, ma poi siamo addirittura peggiorati. Ogni volta che avevamo bisogno di grinta ed energia per riconquistare una palla, l’abbiamo lasciata agli avversari. In questo modo abbiamo perso la partita.”

Una prestazione negativa che si è riflessa anche sulle statistiche dei principali giocatori dei Sixers, tra cui Joel Embiid, autore di soli 19 punti e 9 rimbalzi, Seth Curry da 18 punti, e Tobias Harris da 17 e 7 rimbalzi. Doc Rivers ha parlato poi della difficoltà di giocare con un calendario che ha messo la squadra nella condizione di dover giocare 10 partite su 12 in trasferta, consecutivamente.

“Onestamente non ne ho idea. Siamo nell’NBA e in alcune serate puoi capire che c’è stanchezza nell’aria anche solo guardando i giocatori. Abbiamo giocato 10 partite su 12 in trasferta, ero stanco anch’io. Non solo se è il motivo principale di queste sconfitte, ma sicuramente uno dei tanti.”

I Sixers sono sembrati fiacchi dal punto di vista offensiva, e quando si sono trovati in grande svantaggio, non hanno avuto la forza di rimettersi in ritmo per provare a rimontare la partita.

