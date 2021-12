NBA, LeBron James: “Il miglioramento dipende solo da noi giocatori”

Proprio nel momento in cui alcuni mormorii pertinenti un possibile licenziamento di Frank Vogel si fanno sempre più insistenti, LeBron James ha rilasciato dichiarazioni di grande personalità ai microfoni di ESPN, dimostrando per l’ennesima volta spessore umano e profondo senso di responsabilità:

“Il miglioramento della stagione dipende solo ed esclusivamente da noi giocatori. Le critiche sono connaturate al nostro lavoro e questo non cambierà mai, motivo per il quale ha poco senso recriminare sul passato senza pretendere di cambiare in positivo il futuro. Nessuno avrebbe immaginato una partenza da dodici vittorie in ventiquattro partite, ma tutta questa delusione deve essere trasformata in motivazione. Coach Vogel è un allenatore validissimo ed estremamente esperto, capace di reggere la pressione, esattamente come il suo staff tecnico. Nessuno di loro però scende in campo. Siamo noi a farlo, vincolati dal dovere di dare tutto ed applicare sul parquet la nostra idea di pallacanestro corale e vincente. Abbiamo approcciato la stagione con l’obiettivo di vincere il campionato a giugno e questo rimane il nostro chiodo fisso. Questa franchigia, essendo sinonimo di storia, status e ambizioni, ha sempre attratto le critiche ed è sempre riemersa dalle avversità con carattere, esattamente come farà anche in questo caso”.