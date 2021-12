NBA, Curry si avvicina a Ray Allen: “Conosco la situazione”

Il record di tiri da tre di Ray Allen – 2973 – ha i giorni contati. Steph Curry prosegue il cammino sulla via del sorpasso e la partita contro gli Orlando Magic lo porta a 2958 triple realizzate in carriera. Questo significa che al numero 30 degli Warriors mancano soltanto 16 tiri da tre per abbattere il primato di Allen.

Dopo la gara, Steph Curry è stato incalzato dai giornalisti proprio su questo record. Questa la sua risposta:

“Conosco la situazione. Voglio sempre giocare la partita, ma so di esserci vicino. Cerco di non far entrare la cosa nel mio gioco, ma solo godermi il viaggio fino a lì perché significa tanto per me.”

La point guard avrà la prima occasione per scavalcare l’ex Miami Heat durante la partita di mercoledì contro i Portland Trail Blazers. Con 16 triple lo sorpasserebbe, ma infrangerebbe anche il record di 14 tiri da tre in una singola gara di Klay Thompson. E così si è rivolto al compagno:

“Tutto è possibile. Ne bastano 15? Questo è divertente perché so cosa significa il record per Klay [Thompson]. Vedremo. Se avete visto come gioco, specialmente di recente, avete visto che non sono timido al tiro. Il gioco detterà quello che sembra. Sono successe cose pazze.”

I Golden State Warriors sono attualmente la miglior squadra della lega, con il miglior giocatore del campionato. Adesso Curry punta al doppio bottino di record.

