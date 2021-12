Questa notte i Chicago Bulls hanno vinto in casa contro i Denver Nuggets, ma alla festa non ha partecipato DeMar DeRozan: il numero 11 di coach Donovan, infatti, è entrato nel protocollo COVID della NBA. Come scrive Jamal Collier di ESPN, il giocatore si sta sottoponendo a tutti i test di routine e, se dovesse risultare positivo, starà fuori almeno per 10 giorni.

Prima dell’inizio della partita il coach dei Bulls Billy Donovan ha parlato ai giornalisti che, ovviamente, hanno fatto molte domande su DeMar DeRozan. L’allenatore di Chicago ha spiegato che stanno facendo i dovuti controlli e che l’esito sarà determinante per il loro futuro:

Senza DeMar DeRozan e Alex Caruso infortunato, i Bulls si sono affidati alle sapienti mani di Lonzo Ball, Nikola Vucevic e Zach LaVine che ha realizzato ben 32 punti. A fine gara il numero 8 di Chicago ha commentato così la situazione legata a DeRozan:

Zach LaVine said he called DeMar DeRozan right after the game: "Let him know we got his back. Fingers crossed for his test tomorrow. He's in good spirits, feeling good. Definitely called him just to say what up to him and celebrate the win with him."

