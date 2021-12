NBA, Ayo Dosunmu sui Bulls: “Proviamo a costruire una base”

La grande sorpresa della Eastern Conference si chiama Chicago Bulls. La franchigia dell’Illinois prosegue solennemente la sua marcia verso i Playoff, trainata dal duo LaVine-DeRozan. Con l’arrivo dell’ex San Antonio Spurs l’asticella delle aspettative si era alzata prepotentemente e, la squadra non ha tradito le attese.

Il rookie Ayo Dosunmu non poteva trovarsi in un team migliore. Il classe ’00, ai microfoni di NBC Sports, ha svelato l’obiettivo della franchigia, che è anche il suo:

La 38esima scelta al Draft 2021 ha elogiato tutto l’ambiente Bulls, compreso coach Billy Donovan:

“Credo di migliorare a ogni partita. Una cosa che mi piace di coach Donovan è che mi dimostra davvero tanto affetto. Dopo ogni partita, se gioco tanto o se gioco poco, mi chiama da parte e mi incoraggia. A volte può essere buono, a volte cattivo. Prendo le critiche costruttive e cerco di aiutarmi a diventare un giocatore migliore perché so che vede qualcosa in me se mi aiuta così tanto.”