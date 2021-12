Risultati NBA: Embiid regola Charlotte all’overtime, quota 20 per Suns e Warriors

Oklahoma City Thunder 114 – 103 Detroit Pistons

Partiamo dalla strepitosa rimonta vincente dei ragazzi di coach Daigneault, che sfruttano al meglio i 30 punti e 13 assist di Shai Gilgeous-Alexander per strappare una buona vittoria in quel di Detroit.

L’avvio di gara, però, è tutto in favore dei padroni di casa, che trovano la via del canestro senza alcuna difficoltà guadagnando 13 punti di vantaggio all’intervallo lungo.

Il margine rimane sostanzialmente invariato anche al termine del terzo quarto, ma è nell’ultima frazione che va in scena l’ormai inattesa reazione d’orgoglio targata OKC, che passa per la prima volta in vantaggio a 2:43 dalla fine grazie al canestro di SGA per poi non lasciare più la testa del match.

Atlanta Hawks 121 – 110 Minnesota Timberwolves

Pioggia di triple in quel di Minnesota, dove i Timberwolves vengono sommersi dalla mira decisamente più precisa del solito di Luwawu-Cabarrot – 7-14 dall’arco per l’ex Sixers – e compagni, che chiudono con un 25-49 complessivo dalla linea dei tre punti.

Gara dall’esito quasi mai in bilico, con gli ospiti che passano a condurre già nel primo periodo (33-24) per poi limitarsi ad amministrare la doppia cifra di vantaggio ottenuta al break di metà partita.

Grande protagonista – e non è una novità – Trae Young, che chiude con 29 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, mentre dall’altra parte il migliore dei suoi è Karl-Anthony Towns con 31 punti, 16 rimbalzi e 6 assist.

Washington Wizards 110 – 116 Indiana Pacers

La fuga del primo quarto paga i suoi dividendi in casa Pacers, con i ragazzi di coach Carlisle che sfruttano la verve del primo quarto per mettere in cascina un prezioso successo numero 10 in stagione.

Il primo periodo vede infatti i padroni di casa guadagnare la doppia cifra di vantaggio su dei Wizards (18-28) che da lì in poi, oltre a impensierire gli avversari in frazioni di gioco all’insegna dell’equilibrio, non riusciranno più del tutto a riaprire i conti nonostante i 34 punti del solito Bradley Beal.

Per i padroni di casa, invece, brilla la stella di Domantas Sabonis, protagonista con 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.