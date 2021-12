NBA, Donovan Mitchell e DeMar DeRozan nominati giocatori della settimana

Ecco gli NBA Players of the Week di questa settima settimana di stagione NBA. Si tratta di Donovan Mitchell degli Utah Jazz per la Western Conference, e di DeMar DeRozan dei Chicago Bulls per la Eastern Conference. Entrambi sono alla loro prima nomination come giocatori della settimana NBA in questa stagione.

Le statistiche degli NBA Players of the Week

Donovan Mitchell ha trascinato i suoi Utah Jazz a tre vittorie su tre partite la scorsa settimana. La guardia ha sempre segnato più di 30 punti, viaggiando con 33.3 punti, 5.7 assist, 2.0 rimbalzi e 1.7 palle rubate di media ad allacciata di scarpe. Ottima anche la percentuale dal campo (57.1%), che permette a Mitchell e ai suoi Jazz di raggiungere il terzo posto nella Western Conference.

Continua il magico inizio di stagione dei Chiacgo Bulls, e una buona parte del merito va senza dubbio a DeMar DeRozan. L’ala ha viaggiato con 30.3 punti, 5.7 rimbalzi e 4.0 assist di media a partita nell’ultima settimana, garantendo tre vittorie su tre alla sua squadra. Battuti anche i Brooklyn Nets leader della Eastern Conference, grazie anche ai 29 punti di DeRozan, e ora Chicago si trova a sola mezza partita di distanza dai rivali.

Utah Jazz guard Donovan Mitchell and Chicago Bulls guard/forward DeMar DeRozan have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 7 of the 2021-22 season (Nov. 29 – Dec. 5). pic.twitter.com/zf5zZjQqvt — NBA Communications (@NBAPR) December 6, 2021

