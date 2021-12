NBA, Julius Randle: “Dobbiamo essere più aggressivi”

I New York Knicks sono reduci dalla sconfitta per 113-99 contro i Denver Nuggets. Per la squadra della Grande Mela si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite giocate. In questo momento, New York occupa l’undicesimo posto della Eastern Conference, con un record di 11-12.

Quello che sembra mancare ai Knicks è l’aggressività difensiva, che li rese grande rivelazione nella passata stagione. A questo proposito, nel dopopartita si è così espresso il leader emotivo della squadra Julius Randle:

“Dobbiamo comprendere che se il nostro obiettivo è quello di vincere il maggior numero di partite possibile, dobbiamo essere molto più aggressivi. Siamo troppo confusi e dobbiamo assolutamente conquistare i match grazie alla nostra difesa.”

Il giocatore ha poi proseguito:

“Se il nostro attacco funzionasse alla grande sarei davvero felice. Tuttavia, la nostra squadra, la nostra cultura e la nostra identità sono state fondate sul giocare duro, in maniera intensa e difensiva. Penso che la città di New York e i tifosi vogliano proprio questo: vedere noi giocatori dare tutto quello che abbiamo per vincere. L’unica cosa che conta è vincere e sono sicuro che anche tutti i ragazzi all’interno dello spogliatoio la pensino come me. Dobbiamo guardarci in faccia e capire come svoltare la stagione. Io so quello che voglio e so anche che i miei compagni di squadra sono molto motivati, ma ora non abbiamo più margini di errore.”

A conferma delle parole di Randle, i Knicks sono passati dall’essere la quarta migliore squadra per efficienza difensiva (107.8 punti concessi a partita), alla ventiquattresima (109.8). Staremo a vedere se ci sarà l’atteso riscatto nella prossima partita contro i San Antonio Spurs, in programma nella notte tra martedì e mercoledì.

Leggi anche:

Mercato NBA, Kyrie Irving non tornerà a giocare con Brooklyn: vuole la trade

NBA, coach Billups si sfoga contro la sua squadra: “Mai visto una cosa del genere”

Risultati NBA, Jokic cala l’asso al Madison Square Garden; inciampo Warriors in casa; prova di forza Bulls a Brooklyn