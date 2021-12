NBA, coach Billups si sfoga contro la sua squadra: “Mai visto una cosa del genere”

Nella notte è arrivata una sconfitta decisamente pesante per i Portland Trail Blazers i quali hanno ceduto con il punteggio di 117-145 contro Boston. Risultato che non è piaciuto a coach Billups che nel post-partita si è presentato ai microfoni dei giornalisti visibilmente nervoso.

Queste le parole di Chauncey, il quale ha provato a strigliare specialmente il quintetto titolare:

“Non ho mai visto una squadra che ha bisogno dell’ingresso in campo delle riserve per dare ispirazione e ritmo ai titolari: questa roba è folle dal mio punto di vista. Dovrebbe essere esattamente il contrario. Quello che mi sorprende è la mancanza di orgoglio di alcuni componenti del gruppo. Se questa cosa non ti dà fastidio vuol dire che c’è qualcosa che non va: alle volte può non essere la serata giusta, certo, non c’è problema. La palla non va dentro, ma c’è modo e modo di perdere: la nostra non è stata una sconfitta dignitosa, siamo stati imbarazzanti nell’atteggiamento. Il voler essere competitivi deve continuare ad ardere dentro di noi, ma quel fuoco è qualcosa con cui si nasce. Non è una condizione che puoi accendere e spegnere a tuo piacimento. I giovani che compongono il nostro roster non conoscono bene a fondo quali siano le dinamiche della lega, ma è compito dei veterani far capire e insegnare loro come funzionano queste cose… Vi garantisco che sono molto più arrabbiato con i titolari che hanno messo le riserve in questa spiacevole situazione.”