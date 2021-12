NBA, Kareem Abdul-Jabbar critico su LeBron James: “I GOAT non ballano”

Durante la partita di settimana scorsa vinta dai Los Angeles Lakers 124-116 all’overtime contro gli Indiana Pacers, LeBron James ha attirato diverse critiche verso di sé. Infatti dopo aver realizzato una tripla decisiva, ha esultato con il gesto delle “Big Balls”, ispirandosi alla storica esultanza di Sam Cassell.

Questo gesto gli è valso da parte della NBA una multa di 15.000 dollari. Quest’ultimo, come già in precedenza affermato, non è stato particolarmente gradito da molti addetti ai lavori. Fra questi vi è la leggenda assoluta dei Lakers, nonché miglior marcatore di sempre della NBA Kareem Abdul-Jabbar.

L’ex giocatore ha così commentato l’episodio in questione:

“La scorsa settimana, LeBron ha subito una multa di 15.000 dollari per aver celebrato un canestro con il balletto delle Big Balls durante la partita contro i Pacers. Per quanto mi riguarda, vincere è più che sufficiente. Perché devi fare una danza infantile e stupida mostrando mancanza di rispetto nei confronti degli avversari? I veri GOAT non ballano”

Critiche molto dure quelle espresse da Jabbar nei confronti della star dei Lakers. Il messaggio sarà sicuramente arrivato forte e chiaro al mittente. Staremo a vedere se ci sarà una risposta da parte del diretto interessato. Nel frattempo, i gialloviola sono chiamati a riscattare la sconfitta nel derby contro i Clippers e una stagione fin qui al di sotto delle aspettative, nella notte tra martedì e mercoledì contro i Boston Celtics.

