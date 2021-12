Mercato NBA, Wesley Matthews torna ai Milwaukee Bucks

Gradito ritorno per i Milwaukee Bucks, che nelle giornata di ieri hanno ingaggiato il free agent Wesley Matthews. La guardia 35enne torna così nella squadra in cui aveva militato nella stagione 2019-2020. La scorsa stagione aveva giocato con i Los Angeles Lakers, con cui aveva firmato un annuale, e in estate non aveva più trovato una squadra in cui accasarsi. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Rinforzo per i Milwaukee Bucks

In un breve comunicato, il General Manager dei Milwaukee Bucks, Jon Horst, ha motivato la scelta di ingaggiare Wesley Matthews:

“Wesley è un veterano affermato che sa tirare, difendere e ha esperienza che ci può aiutare. Ha famigliarità con il sistema di gioco di coach Bud e con la nostra squadra. Siamo felici di averlo di nuovo con noi.”

Wesley Matthews può vantare ben 849 partite giocate in NBA in 12 stagioni, con una media di 12.6 punti segnati a gara in carriera. Per fargli spazio, i Milwaukee Bucks hanno rilasciato il rookie Georgios Kalaitzakis.

