NBA, Chris Paul non si accontenta: “Possiamo giocare in maniera migliore”

I Phoenix Suns sono reduci dalla vittoria per 114-103 contro i Detroit Pistons. Per la franchigia dell’Arizona si tratta della diciottesima vittoria consecutiva, che coincide con la striscia più lunga di sempre nella storia della squadra. Nonostante questo notevole traguardo raggiunto, il leader emotivo Chris Paul rimane con i piedi per terra.

Infatti al termine della partita si è così espresso:

“Per noi la cosa più importante è giocare con la massima intensità e al meglio delle nostre capacità. Abbiamo uno standard che deve essere rispettato. Ripetiamo questo concetto prima di ogni partita. Questa vittoria non ha nulla di speciale rispetto alle altre. Anzi, ritengo che avremmo potuto giocare anche in maniera migliore.”

Questo discorso mostra tutta la leadership e la maniacale ricerca della perfezione da parte del giocatore dei Suns. Il veterano sta disputando l’ennesima stagione eccezionale: viaggia a medie di 14.4 punti, 4.0 rimbalzi e 10.2 assist (primo nella lega in questa voce statistica) a partita.

L’obiettivo di Phoenix è quello di conquistare il primo anello della sua storia, dopo essere stati sconfitti per mano dei Milwaukee Bucks nelle scorse NBA Finals. Staremo vedere se Paul riuscirà a conquistare per la prima volta in carriera il tanto agognato anello.

Nel frattempo, i Suns sono attesi da un back-to-back molto complesso. Infatti dovranno affrontare nella notte i Golden State Warriors, con i quali condividono il primo posto della Western Conference. Non resta altro che gustarci lo spettacolo.

