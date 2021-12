NBA, ancora lontano il rientro di Zion Williamson

Non arrivano buone notizie per i Pelicans: Zion Williamson dovrà rinviare ulteriormente il suo debutto in stagione, dato che il dolore al piede non accenna a scomparire. Una brutta notizia per NOLA, che sulla prima scelta al Draft 2019 fonda praticamente l’intero futuro della franchigia.

Le notizie provenienti da New Orleans parlano di un allenamento interrotto nella giornata di ieri per il troppo dolore. La squadra diminuirà quindi i carichi di lavoro di Zion, per poi riprendere a pieno ritmo solo dalla prossima settimana. Il 21enne aveva da poco avuto l’ok dei medici per ricominciare a svolgere gli allenamenti senza limitazioni: un intoppo non da poco per Zion.

Quando rientra Zion?

La ricaduta non fa altro che aggiungere nuovi dubbi sul rientro in campo di Zion Williamson. I Pelicans non hanno in programma ulteriori esami sul piede infortunato e questa potrebbe essere una buona notizia, perché esclude nuove lesioni. Di certo c’è che il dolore costringerà Zion ad aspettare ancora per debuttare in questa stagione. I Pelicans, con un record di 6 vinte e 18 perse, lo aspettano a braccia aperte.

Leggi anche:

LeBron è già negativo al Covid: sarà in campo contro i Clippers

Damian Lillard fuori almeno 10 giorni per un problema addominale

Risultati della notte