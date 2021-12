Nessuno dei 13000 tifosi giunti al FedEx Forum dei Memphis Grizzlies si sarebbe mai aspettato di vivere un’esperienza così bizzarra e indimenticabile.

Nonostante l’assenza della propria stella, Ja Morant, i Grizzlies hanno battuto gli Oklahoma City Thunder per 152-79. Lo scarto di 73 punti è diventato il più grande della storia della lega, battendo il precedente record dei Cavaliers che avevano vinto di 68 punti contro gli Heat nel 1991.

OKC continua a collezionare record negativi: la scarto di 73 punti è già nella storia.

Con questa sconfitta, OKC possiede adesso entrambi i record di sconfitte con gli scarti maggiori, sia in casa che fuori casa; l’anno scorso infatti, i Thunder avevano perso di 57 punti contro gli Indiana Pacers in casa.

Pur considerando il fatto che i Thunder non sono interessati a portare vittorie a casa in quest’annata, in cui l’obiettivo è di posizionarsi in fondo alla classifica per ottenere scelte al Draft più redditizie possibile, dovrebbe comunque far riflettere una sconfitta del genere. OKC non è mai entrata in partita, andando sotto di 36 punti già alla fine del primo tempo, e ritrovandosi addirittura sotto di 78 durante l’ultimo quarto.

Le assenze di Shai Gilgeous-Alexander, del veterano Derrick Favors e della sesta scelta Josh Giddey, non giustificano una tale mancanza di concentrazione e di gioco. Bizzarro se si pensa che la stessa squadra ha battuto due volte i Los Angeles Lakers, una tra le squadre più accreditate alla vittoria finale.

Nel frattempo, Memphis si può godere una vittoria da record, vinta tirando con il 62.5 dal campo e con ben 9 giocatori in doppia cifra; tutto questo senza poter schierare in campo la stella della franchigia, Ja Morant, ancora fuori.

Leggi anche:

Risultati NBA, 18° successo di fila per i Suns; Grizzlies vittoria da record: tempesta perfetta sui Thunder

NBA, Coby White positivo al COVID-19

NBA, Josh Giddey ed Evan Mobley nominati Rookie of the Month