LeBron James entra nel protocollo Covid NBA: fuori almeno 10 giorni

LeBron James dovrà stare fermo almeno 10 giorni in osservanza del protocollo di salute e sicurezza predisposto dalla NBA per fronteggiare la pandemia. La notizia è riportata da Mike Trudell, reporter Lakers.

LeBron James is out tonight against Sacramento due to the NBA’s health and safety protocols. — Mike Trudell (@LakersReporter) November 30, 2021

In sua assenza, contro i Sacramento Kings, sono saliti in cattedra per i gialloviola sia Anthony Davis (25 punti, sette rimbalzi, tre assist) sia Russell Westbrook (23 punti, cinque rimbalzi e sei assist). Come spesso succede di recente, L.A. si è trovata a rincorrere per una buona fetta di partita, salvo poi reagire con strapotere piazzando una spallata da 35-8 nel corso del 3° periodo di gioco. Los Angeles sale così sopra al 50% di vittorie nel record complessivo. È ormai trascorso il primo quarto di stagione (12-11).

LeBron James in protocollo Covid: quali partite potrebbe saltare

Ipotizzando uno stop non superiore ai 10 giorni, il minimo stabilito dalla normativa condivisa NBA, LeBron potrebbe tornare in campo il 13 dicembre prossimo contro Orlando. Salterebbe dunque altre quattro gare prima del rientro, nell’ordine contro Clippers, Celtics, Grizzlies e Thunder.

