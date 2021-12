NBA, nessun danno alla colonna vertebrale per Karl-Anthony Towns

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, Karl-Anthony Towns, sottopostosi prontamente ad un esame radiologico dopo la brutta caduta di schiena occorsa al termine della scorsa partita contro gli Washington Wizards, non ha rimediato alcun danno strutturale alla colonna vertebrale. Il referto medico scongiura pertanto le catastrofiche ipotesi relative ad una possibile serie di fratture formulate nelle ultime ore.

X-rays on the lower back of Timberwolves star Karl-Anthony Towns returned negative, source tells ESPN. KAT landed hard on his back in Minnesota’s loss to Wizards tonight. He had 34 and 10 before leaving game.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 2, 2021