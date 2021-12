I Dallas Mavericks travolgono nella notte i New Orleans Pelicans, stabilendo anche il record di franchigia per percentuale dal campo in partita: 57 canestri su 83 tentativi, il 68.7 % che ha permesso alla squadra di Jason Kidd di superare il 67.7% dal 24 marzo 1983, quando giocarono contro i San Diego Clippers. Protagonisti della serata Luka Doncic e Kristaps Porzingis, con lo sloveno che tocca le 100 doppie-doppie in carriera.

Jason Kidd: “Abbiamo dominato, bello stabilire un nuovo record”

L’allenatore dei Mavs Jason Kidd, al suo primo anno sulla panchina dei texani, si porta a casa un nuovo record. Una grandissima emozione per lui che è estremamente legato a Dallas, come spiega nel post partita:

“Non ha prezzo stabilire un nuovo record qui a Dallas: ho un rapporto speciale con la città e con i tifosi, è una sensazione piuttosto piacevole. Mi è piaciuta la risposta della squadra dopo le ultime uscite, infrangendo il record contro una squadra molto offensiva: oggi abbiamo segnato tutto il possibile, siamo stati bravi a crearci le giuste occasioni”

Luka Doncic: “Non abbiamo sbagliato un colpo”

Luka Doncic è dello stesso pensiero di coach Jason Kidd, con lo sloveno che ha tirato con il 68.8% dal campo. Una serata prolifica per i texani, come spiega Doncic ai giornalisti:

“Non abbiamo sbagliato un colpo, il coach ci ha trasmesso la giusta energia che abbiamo rimesso in campo. Abbiamo fatto girare abbastanza bene la palla, trovando e mettendo i tiri migliori al momento giusto. Siamo stati molto lucidi e questo ci ha permesso di portare a casa la partita”

I Mavs di Jason Kidd ospiteranno i Pelicans nella notte tra venerdì e sabato.

