I Philadelphia 76ers cadono in casa dei Boston Celtics, dove salta all’occhio la brutta prestazione di Joel Embiid al tiro (3/17 dal campo, 1/3 da tre punti): per il camerunense la difficoltà al tiro è dovuta anche agli strascichi che il COVID-19 ha lasciato sul suo fisico.

Nonostante le difficoltà al tiro, Joel Embiid ha realizzato 13 punti, 18 rimbalzi e sei assist. Una prestazione che si può migliorare, come si può migliorare la sua condizione fisica indebolita dal virus, come spiega il centro dei 76ers nel post partita:

“Non la userei mai come scusa, ma ovviamente non sono in forma e ho bisogno di tempo per ritornarci: sulle gambe, sul cardio e in tutta quella roba lì sento di faticare, il COVID mi ha segnato. Non posso giocare come ho fatto in queste due partite, soprattutto quando si tratta di tirare: devo creare per me e per i miei compagni le condizioni giuste per tirare e segnare. Ogni giorno lavoro sodo e miglioro, devo continuare così”

