La partita tra i Milwaukee Bucks e i Charlotte Hornets è stata una gara tirata fino all’ultimo secondo dove, per risolverla, c’era bisogno di un colpo da maestro: Giannis Antetokounmpo – autore di 40 punti, 12 rimbalzi e nove assist – a pochi secondi dalla fine ha segnato in layup i due punti decisivi. Una giocata atipica per Giannis ma necessaria per vincere.

GIANNIS FOR THE WIN!! pic.twitter.com/Th27RBnay3 — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 2, 2021

Giannis Antetokounmpo: “Per vincere devi essere subdolo”

Ottava vittoria consecutiva per i Bucks che battono una delle squadre più in forma della lega. Tutti sono rimasti stupiti dalla decisione di Giannis Antetokounmpo di non schiacciare, ma di andare a canestro in layup. Il greco spiega nel post partita il perché di questa giocata:

“Se sei normale e giochi come hai sempre fatto rischi di farti bloccare, mentre per vincere devi essere anche subdolo. Sto invecchiando, non riesco più a schiacciare sulle persone quindi oggi sono stato subdolo. È stata una vittoria importante, tra di noi c’è molta fiducia: dobbiamo continuare a giocare con il nostro ritmo, solo così arriveremo lontano”

Giannis breaks down the final sequence that lead to the @Bucks win pic.twitter.com/7JIX08LnXg — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) December 2, 2021

Mike Budenholzer: “Finale burrascoso risolto da una grande giocata di Giannis”

Si gode il momento della sua squadra coach Mike Budenholzer, non più di tanto stupito dalla giocata di Giannis Antetokounmpo. Queste le sue parole nel post gara:

“È stato un finale burrascoso, un inferno risolto grazie a una grande giocata di Giannis: quando schiaccia ovviamente riceve tutte le dovute attenzioni, ma è così talentuoso che riesce a fare grandi giocate nei momenti clou della partita. È difficile fare una giocata del genere a cinque secondi dalla fine, ma lui ci è riuscito”

"He's just so talented." Coach Budenholzer on Giannis after late win over Charlotte pic.twitter.com/GFXxT0TswR — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) December 2, 2021

I Bucks torneranno in campo questa notte contro i Raptors.

