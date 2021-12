NBA, Chicago Bulls e Miami Heat puniti per tampering

Costano cari i presunti corteggiamenti non permessi dalla NBA. La lega ha punito i Chicago Bulls e i Miami Heat per tampering. Al vaglio delle indagini sono finiti gli affari riguardanti Lonzo Ball e Kyle Lowry, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

ESPN Sources: The NBA will make Chicago and Miami forfeit their next available second-round draft pick over findings in probe into early contact in summer free agency. Probe was centered on Lonzo Ball and Kyle Lowry sign and trades. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2021

Per aver portato avanti contatti anticipati con i due giocatori, violando di fatto le regole, le due franchigie saranno costrette a cedere la scelta del secondo giro al prossimo Draft. Una sanzione tutto sommato leggera rispetto alle alternative. Infatti la NBA può decidere di emettere una multa fino a un massimo di 10 milioni di dollari, di sottrarre scelte ai Draft o di sospendere dirigenti delle società coinvolte.

Secondo l’insider dell’emittente televisiva statunitense, la lega avrebbe confermato alle altre squadre la piena collaborazione da parte di Bulls e Heat durante le investigazioni.

The league told teams in a memo that both the Bulls and Heat "fully cooperated with the investigations" and that was taken into account when doling out the penalties. https://t.co/Uc7PCuqN1t — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2021

Lonzo Ball è arrivato ai Bulls dopo due stagioni passate ai New Orleans Pelicans. Nello scambio sono finiti Garrett Temple, Thomas Satoransky e una scelta al secondo giro. Kyle Lowry, invece, ha lasciato i Toronto Raptors dopo ben 9 anni per approdare ai Miami Heat. La sign-and-trade ha coinvolto anche Goran Dragic e Precious Achiuwa.

