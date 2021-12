Risultati NBA: Giannis condanna Charlotte allo scadere, Mavs da record a New Orleans

(5-16) Houston Rockets 114 – 110 Oklahoma City Thunder (6-15)

Iniziamo dai bassifondi della Western Conference, più precisamente in quel di Oklahoma City, dove i ragazzi di coach Silas colgono il quarto successo consecutivo imponendo ai padroni di casa il settimo stop di fila.

A decidere un match tutto sommato divertente ed equilibrato sono i 32 punti – career-high per lui – di Jae’Sean Tate, che nell’ultimo quarto riesce a ribaltare a suon di canestri il parziale di 73-81 in favore di OKC, con un Shai-Gilgeous Alexander mostruoso da 39 punti che a una manciata di secondi dalla fine, sul 111-108, fallisce la tripla del potenziale pareggio.

(12-10) Atlanta Hawks 114 – 111 Indiana Pacers (9-15)

Alla Gainbridge Fieldhouse di Indiana va in scena un altro testa a testa che si risolve solo nel finale, con i ragazzi di coach McMillan che superano i padroni di casa grazie alla freddezza e alla lucidità dalla lunetta di Trae Young, autore di due fondamentali tiri liberi che di fatto consegnano la vittoria agli Hawks a 1,2 secondi dalla fine.

Sono proprio gli ospiti a partire con il piede giusto in un primo quarto che va in archivio sul 38-29, ma col passare dei minuti Indiana si rifà sotto e riesce a riconquistare il terreno perduto mettendo la freccia sul +1 al termine della terza frazione.

Si decide tutto a una manciata di secondi dalla sirena finale: con i Pacers sotto di un punto, Chris Duarte ruba palla e tenta di realizzare un libero contestato che fa gridare al fallo la panchina di Rick Carlisle. Non c’è nulla però per gli arbitri, che invece sanzionano il fallo che manda Young – 33 punti per lui – sulla linea della carità per mettere il match in ghiaccio.

(11-11) Minnesota Timberwolves 107 – 115 Washington Wizards (14-8)

Successo casalingo per i ragazzi di coach Unseld, che tra le mura amiche della Capital One Arena riescono ad avere la meglio sui Timberwolves e a blindare nel finale la vittoria numero 14 di una stagione fin qui più che positiva.

Altro match all’insegna del grande equilibrio sul parquet, con la tripla di Davis Bertans sul 95-95 che dà il la a un parziale di 12-3 in favore dei padroni di casa che, a conti fatti, deciderà la gara. Brivido nel finale per l’uscita anticipata dal campo di Karl-Anthony Towns per un problema al coccige, anche se in attesa degli esami di rito l’allarme sembra già fortunatamente rientrato in casa Timberwolves.

34 punti per KAT, ma solo 2 segnati nell’ultimo e decisivo quarto di gara. 25 punti anche per Anthony Edwards, mentre dall’altra parte del campo spiccano i 27 punti messi a segno in soli 21 minuti da Montrezl Harrell.