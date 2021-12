NBA, Pascal Siakam sul record negativo in casa: “È inaccettabile”

La casa dei Toronto Raptors, la Scotiabank Arena, pare un terreno di conquista per tutte le franchigie che ci mettono piede. I canadesi non riescono a vincere tra le mura di casa, o meglio non lo fanno molto spesso. Attualmente, il loro bottino casalingo ammonta a 2 vittorie e 8 sconfitte.

Al termine della sconfitta rimediata dai Memphis Grizzlies – 91 a 98 – Pascal Siakam ha espresso tutto il suo malumore circa il pessimo score della squadra alla Scotiabank Arena. Queste le sue parole:

“Dobbiamo aggiustarlo. È inaccettabile. Non possiamo giocare così a casa. Diciamo sempre di avere una bella fan base e cose del genere, ma dobbiamo mostrarlo a casa. Dobbiamo rendere questo parte del lavoro che facciamo e dobbiamo migliorare. Niente scuse, questo non può accadere. I tifosi non meritano questo.”

Sulle assenze di OG Anunoby e Gary Trent Jr, dei capisaldi di questa franchigia, il numero 43 ha detto:

“È difficile. Ma non possono essere una scusa. Speriamo che questi ragazzi tornino velocemente, ma noi dobbiamo risolvere il problema e fare un passo in avanti.”

Pascal Siakam ha saltato alcune settimane, all’inizio della stagione, per completare il recupero dell’infortunio alla spalla occorso lo scorso maggio. A questo punto del campionato ha disputato 11 partite con una media di 17.9 punti, 7.1 rimbalzi e 3.7 assist.

Leggi anche:

Risultati NBA, Harden e Durant illuminano il derby di NY; storica vittoria Suns: Warriors raggiunti in vetta

LeBron James entra nel protocollo Covid NBA: fuori almeno 10 giorni

NBA, due giocatori dei Denver Nuggets entrano nel protocollo Covid