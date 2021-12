NBA, infortunio per Devin Booker: salta il secondo tempo contro gli Warriors

Nella notte NBA appena trascorsa i Phoenix Suns hanno pareggiato la storica striscia di 17 vittorie consecutive per la franchigia grazie al successo sui Golden State Warriors. Dopo il colpo al Barclays Center contro Brooklyn, Chris Paul e compagni hanno aggiunto un nuovo prestigioso tassello alla loro rincorsa. Scoccato il primo quarto di stagione, i ragazzi di Monty Williams fanno ora gara di testa per il primo posto nella Conference proprio con Golden State (medesimo record, 18-3). L’unica nota negativa da registrare in una serata eletrizzante è l’infortunio che ha tenuto fuori Devin Booker nel secondo tempo della sfida. Pur riconoscendo nel leggere la scelta dei Suns una giusta dose di precauzione, attendono aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Injury Update: Devin Booker (left hamstring) will not return — Phoenix Suns (@Suns) December 1, 2021

Phoenix la chiude “in the clutch”, anche senza Devin Booker

I Suns si presentavano al match di cartello della notte NBA con un ruolino di marcia invidiabile in the clutch – ultimi 5′ di un incontro, con cinque o meno punti a dividere le squadre. Contro gli Warriors, la tendenza è stata confermata. Il record complessivo in partite del genere è ora 9-1 e il net rating è ampiamente favorevole (52.9).

Leggi anche:

Risultati NBA, Harden e Durant illuminano il derby di NY; storica vittoria Suns: Warriors raggiunti in vetta