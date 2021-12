NBA, Devin Booker saluta il mese di novembre con il sorriso, nonostante l’infortunio

L’infortunio che l’ha costretto a guardare “da fuori” il secondo tempo di Warriors-Suns non ha tolto il buon umore a Devin Booker. In attesa di far chiarezza su entità e origine del dolore al ginocchio sinistro, il miglior realizzatore di Phoenix ha archiviato con la sua squadra un mese da record.

Devin Booker celebra in un tweet il mese immacolato dei Suns

Già Player of the Week per la Western Conference nella sesta settimana di gioco, Devin Booker ha contribuito a un mese di novembre che proietta i Phoenix Suns 2021-2022 nella storia NBA. Dopo sei anni, infatti, una squadra torna a completare un mese di calendario senza sconfitte: 17-0. Gli ultimi a riuscirci erano stati guarda caso proprio gli Warriors nel 2015-16, la stagione del record 73-9.

Il tweet di Booker racchiude in tre parole una grande soddisfazione.

No loss November — Book (@DevinBook) December 1, 2021

Phoenix proverà a riscrivere gli annali della franchigia inseguendo il 18° successo consecutivo. Di fronte, nella notte italiana tra giovedì e venerdì, i Pistons reduci da sette sconfitte di fila.

