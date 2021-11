Dopo il passo falso di qualche giorno fa contro Miami, i Chicago Bulls tornano alla vittoria trascinati dal trio Vucevic–LaVine–DeRozan: nella vittoria di questa notte bene anche Lonzo Ball, uscito vittorioso dal confronto con uno fratello LaMelo. Una sfida tra fratelli che stimola i due a dare il meglio in ogni loro incontro.

Lonzo Ball: “Siamo fratelli, ma in campo non conta”

LaMelo ha chiuso con 18 punti, sette rimbalzi e 13 assist, mentre Lonzo Ball mette a referto 16 punti e otto assist: un bottino che aiuta i Bulls a ritrovare la vittoria. Nonostante la parentela, per Lonzo in campo non si fanno sconti a nessuno, come spiega nell’intervista post partita:

“Siamo fratelli e, ovviamente, fuori dal campo c’è tutto l’amore che deve esserci, ma quando giochiamo non conta: sono un professionista e ho un lavora da fare e lo stesso vale per lui. Ci divertiamo a giocare uno contro l’altro, ma ciò che mi interessa alla fine è accumulare vittorie: gioco per vincere e, alla fine della giornata, sono sempre io il fratello maggiore”

LIVE: Lonzo Ball speaks postgame after win over Hornets https://t.co/42Ca7rMmu3 — Chicago Bulls (@chicagobulls) November 30, 2021

LaMelo Ball: “Mi emoziono a giocare contro Lonzo”

Nonostante la sconfitta LaMelo è sempre contento di affrontare suo fratello Lonzo Ball perché, come racconta nel post gara, è un sogno che si avvera:

“Da bambini sognavamo e parlavamo sempre della NBA, per me giocare contro di lui è un sogno, mi emoziono davvero tanto. In campo ci rispettiamo e ognuno cerca in tutti i modi di vincere, ma alla fine torniamo siamo a essere una famiglia”

Lonzo Ball e i Chicago Bulls torneranno in campo nella notte tra giovedì e venerdì, quando faranno visita ai New York Knicks.

