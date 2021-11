Serata dal retrogusto amaro per i Denver Nuggets, che vincono contro Miami ma perdono negli ultimi minuti Nikola Jokic: l’attuale MVP, dopo aver subito un fallo da Markieff Morris, si scaglia contro di lui con una violentissima spallata. Espulso subito per condotta antisportiva, il serbo ora rischia una sospensione.

Nikola Jokic clobbers Markieff Morris from behind late in the fourth quarter and things get intense. pic.twitter.com/9RclknqIKB — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) November 9, 2021

La spallata fortissima di Nikola Jokic proietta di qualche metro Morris, che rimane a terra per diversi minuto: arriva subito l’espulsione del serbo, così come il giocatore degli Heat – dopo essersi alzato sulle sue gambe – abbandona il campo sanzionato con un flagrant 2. Morris ha dolore al collo ma, come riportato dagli Heat, sta bene e verrà rivalutato nelle prossime ore.

Coach Spo on Morris’ status (neck): “He’s moving around in the locker room right now. We’ll do the necessary tests and do what we need to do make sure he’s ok.” — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 9, 2021

Scioccato dall’episodio il coach dei Miami Heat Erik Spoelstra, che commenta così l’accaduto:

“È stato molto pericoloso e fuori luogo: è stata una partita molto combattuta sul piano fisico, Keef ha fatto fallo ma la reazione di Jokic è stata eccessiva e pericolosa. Morris si è alzato da solo, sembrerebbe stare bene ma dobbiamo fare degli accertamenti”

Passato il momento di follia anche Nikola Jokic si è reso conto della gravità del suo gesto, come dice ad alcuni giornalisti a fine partita:

“Qualcuno, non so chi, mi ha mostrato il video: ho visto la testa di Morris andare all’indietro, mi ha fatto sentire male. Mi sento male, non dovrei reagire in quel modo ma ho bisogno di proteggermi: ho subito fallo, un fallo pericoloso e mi sono protetto. Però è stata una reazione eccessiva e mi dispiace”

Nikola Jokic: "I don't know who showed me the clip but [Morris'] head snapped back. I felt really bad." — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) November 9, 2021

Nikola Jokic chiude la sua partita con 25 punti, dieci assist e 15 rimbalzi, mentre in casa Miami sperano di recuperare Morris il prima possibile.

Leggi anche:

NBA, Steph Curry show: 50 punti e 10 assist contro Atlanta

Mercato NBA, i Boston Celtics trattano con Phila: possibile scambio Simmons-Brown

NBA, Anthony Davis: “Avevamo bisogno di questa vittoria”