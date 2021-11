NBA, Draymond Green: “Curry è anche un grande difensore”

In venti partite disputate, i Golden State Warriors sono usciti sconfitti solo due volte. Gli Warriors stanno disputando una grandissima stagione. Ciò è merito di una squadra che gioca coralmente e che riesce a dominare le partite sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Il protagonista di questa fantastica stagione e ovviamente Stephen Curry. Tuttavia Curry non è solo un grande giocatore in attacco, ma lo è anche in difesa, parola di Draymond Green.

Draymond Green loda Stephen Curry

Per l’ala grande il talento offensivo del playmaker oscura le sue grandi doti difensive. Se la squadra gioca bene difensivamente è anche grazie al #30. Queste le sue parole:

“Stephen Curry è anche un grande difensore. Io lo dico da sempre. È sempre costante in quello che fa. Lui gioca duramente e dà sempre il meglio di sé. Sotto questo aspetto cresce sempre di più. Ora come ora lui è uno dei nostri migliori difensori. È proprio bello vederlo difendere. Dà sempre tutto e i nostri compagni dovrebbero seguire il suo esempio. Lui riesce a migliorare notevolmente la nostra difesa. Le altre squadre questo non l’hanno ancora capito. Ribadisco, non è solo da quest’anno.”

