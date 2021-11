NBA, Marc Gasol torna a giocare: ha firmato con il Girona

Marc Gasol non sembra ancora pronto a dire addio alla pallacanestro. Dopo l’ultima stagione in forza ai Lakers, sembrava che Gasol avesse deciso di smetterla con il gioco.

Il tre volte All-Star giocherà per il Basquet Girona, una squadra militante nella seconda divisione spagnola, fondata da lui stesso. Marc Gasol ha comunicato questa decisione nella giornata di ieri.

Marc Gasol rimanda il ritiro: giocherà con il Girona

Nell’ultima stagione in forza ai Los Angeles Lakers, lo spagnolo ha mantenuto le medie più basse della sua carriera con soli 5 punti a partita e 4.1 rimbalzi, in più di 52 partite giocate. In estate ha partecipato poi alla spedizione olimpica a Tokyo con la nazionale spagnola, al fianco del fratello Pau.

In NBA, Marc Gasol ha vissuto gran parte della sua carriera in forza ai Memphis Grizzlies, dove si è guadagnato due convocazioni nelle selezioni All-NBA e un premio come “Difensore dell’Anno”; ancora oggi lo spagnolo ha il record di maggior rimbalzi, stoppate, tiri liberi e triple-doppie in maglia Grizzlies.

🔙🏠 GIRONINES, GIRONINS, JA EL TENIM AQUÍ! 😍

📌 @MarcGasol, president del club, passa a formar part de la plantilla del primer equip 🙌#CreixemJunts #SomhiGirona #OrgullGironí pic.twitter.com/kWFYV1wUd5 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) November 25, 2021

L’apice della carriera di Gasol è arrivato nel 2019, in cui ha fatto parte del progetto vincente di Masai Ujiri, che ha portato ai Toronto Raptors il tanto agognato anello, vinto contro i Golden State Warriors.

Il giocatore spagnolo ha commentato così la scelta fatta:

“Non pensavo di farcela. Dopo la spedizione Olimpica volevo fare un altro tentativo e provare a giocare. Avevo bisogno almeno di cominciare la preparazione atletica, quindi ho cominciato ad allenarmi con il Girona, e questa cosa si è trasformata nella possibilità di giocare qui. Giocare in questa squadra è stata l’unica opzione che avevo in mente.”

Leggi anche:

NBA, Klay Thompson: “Rivedo i Golden State Warriors di qualche anno fa”

Breve storia del Thanksgiving Day NBA: le 5 migliori performance ogni epoca

NBA, Suns sottovalutati? Bridges: “Non ci importa del parere delle TV”