NBA, Jaylen Brown dopo la sconfitta con i Nets: “Dobbiamo concentrarci sulla difesa”

I Boston Celtics hanno dimostrato di essere ancora lontani dal ruolo di contender nell’ultima partita contro i Brooklyn Nets, una sonora sconfitta per 123-104 al TD Garden. La squadra del Massachussets non è mai stata in partita, faticando su entrambi i lati del campo, anche a causa di un Jaylen Brown ancora sottotono.

La star dei Celtics ha infatti terminato la partita con 13 punti e 5 rimbalzi (frutto di un poco brillante 5-15 al tiro), apparendo in netta difficoltà e poco in sintonia con il compagno Jayson Tatum.

Jaylen Brown nel postpartita: “È stata una serata difficile”

Brown non ha cercato alibi per la prestazione della squadra, ancora lontana dallo status di big nella Eastern Conference. Queste le parole del giocatore, riportate da Celtics Wire:

Ovviamente, questa non è stata una delle nostre migliori partite. Non siamo scesi in campo con la stessa tenacia degli ultimi incontri. […] Penso che dobbiamo concentrarci sulla difesa, e alcuni tiri sbagliati ci hanno demoralizzato. Dobbiamo scendere in campo cercando di giocare [bene] indipendentemente da cosa succede su entrambi i lati del campo, penso che alcuni errori abbiano influenzato come abbiamo giocato. Stanotte è stata una serata difficile per noi, ma penso che riusciremo a riprenderci.

La stagione è appena iniziata, ma Boston dovrà trovare una svolta nelle prossime partite se vorrà tenere il passo delle squadre in cima ad Est.

Leggi anche:

NBA, Steph Curry: “Abbiamo una forte identità”

Kevin Durant supera Allen Iverson nella classifica marcatori all-time NBA

NBA, Anthony Edwards: “La continuità rimane il mio obiettivo primario”