I Golden State Warriors continua a macinare vittorie, confermandosi ancora una volta al primo posto della Western Conference: la vittoria di questa notte sui 76ers porta sempre la firma di Steph Curry, che vince il suo derby in famiglia contro suo fratello Seth. Un successo, a detta del numero 30, arrivato grazie alla forte identità che caratterizza gli Warriors.

Dopo un primo quarto all’insegna di Philadelphia, GS è riuscita a tirare fuori gli artigli e a conquistarsi la vittoria. Un successo arrivato grazie al contributo di tutti, un elemento che dimostra quanto sia radicata bene l’identità degli Warriors, come spiega Steph Curry nel post partita:

"He has that dog in him that comes out. It's contagious, for sure."

– Steph on Juan T's energy off the bench pic.twitter.com/VhCCX0hFDo

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 25, 2021