NBA, Nikola Vucevic sui Magic: “Nessun rancore con Orlando”

Dopo diversi anni da leader solitario degli Orlando Magic, Nikola Vucevic è ora pronto a competere per una posizione di rilievo nella Eastern Conference con i Chicago Bulls. Per il 2 volte All-Star la Florida rimarrà in ogni caso una seconda casa, in grado di regalare al 31enne una carriera priva di successi ma comunque di alto livello.

Alla vigilia dal primo scontro con la propria ex-franchigia, Vucevic ha parlato del suo rapporto con la città di Orlando e la squadra, spiegando brevemente il motivo della trade che lo ha portato a Chicago.

Yahoo! Sports ha riportato la parole del centro, alla caccia della 13esima vittoria stagionale con i Bulls:

Non è stata una situazione dove sono stato scambiato all’improvviso. È stato qualcosa che abbiamo discusso e su cui eravamo d’accordo. Non è stata una situazione in cui sono stato scambiato dopo essere stato avvisato del contrario. Non è stata una sorpresa per me.

Non ho nessun rancore con Orlando. Per la squadra era il momento di andare in una direzione diversa, doveva succedere qualcosa di nuovo. Le cose non stavano andando come volevamo, e alla fine penso sia stata la cosa giusta per entrambe le parti.

[…] Sarà sicuramente una partita difficile per me a livello emozionale. Vedrò tutte le persone con cui ho creato un grande rapporto in questi anni e alcuni ex-compagni. Tornare sarà sicuramente bello.