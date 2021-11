NBA, Klay Thompson: “Rivedo i Golden State Warriors di qualche anno fa”

Una volta terminato l’allenamento di martedì scorso, Klay Thompson, ormai prossimo al rientro ufficiale in campo, ha espresso una serie di mirati apprezzamenti rivolti al grandioso inizio di stagione dei propri compagni. Secondo la guardia di Golden State, gli Warriors vantano ora un attacco ed una difesa da primissimo rango NBA, attestandosi certamente tra i principali favoriti per l’assalto al titolo:

“Rivedo i Golden State Warriors di qualche anno fa. Considerando il nostro record, mi viene da pensare che questa sia già una stagione da titolo o fallimento. Non sono previsti compromessi né mezzi termini. Nonostante tutto, questa situazione e la conseguente pressione esercitata dalle aspettative mi fanno sentire a mio agio, specie sapendo perfettamente quanto valgano i miei compagni. Abbiamo perso solamente due partite sinora, ma il bello deve ancora arrivare, visto che il mio ritorno avrà luogo a breve. Battute a parte, Steph sta giocando probabilmente la migliore pallacanestro della sua carriera, particolare non esattamente trascurabile ricordando il recente passato, Draymond è tornato a mettere in campo quell’attenzione al dettaglio che lo ha portato ad essere il nostro metronomo tecnico ed emotivo negli anni delle Finali NBA e tutti i giovani hanno metabolizzato i principi della pallacanestro di coach Kerr con grande senso d’appartenenza. Cosa mi aspetto in particolare al rientro? Solo grande divertimento”.

