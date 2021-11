NBA, tifoso di Sacramento vomita a bordo campo: partita ritardata di 10 minuti

La partita degli Utah Jazz a Sacramento è stata temporaneamente ritardata nel quarto quarto dopo che un fan seduto a bordo campo ha vomitato sulla linea laterale del Golden 1 Center. Morgan Ragan di NBC Sports California ha fornito il video della scena. Anche Slamson the Lion, la mascotte dei Kings, è stato coinvolto nello sforzo di pulizia.

La partita è stata ritardata di oltre 15 minuti. Alcuni giocatori hanno commentato la scena, tra cui Rudy Gobert e Harrison Barnes:

“È la prima volta che vedo una cosa del genere. La vita è piena di sorprese… spero che stesse bene. In realtà l’ho guardato negli occhi. Stava sorridendo. Sorrideva e vomitava allo stesso tempo”

Quindi Barnes:

“Sono da dieci anni nella lega e non ho mai visto una scena così.”

Utah ha poi vinto la contesa con il punteggio finale di 123-105, portando il proprio record a 11-5. I californiani, invece, cologono la loro sesta sconfitta nelle ultime sette. Bene, ma non benissimo.

Drunk fan puked on himself court side. There is a delay. This is a new one pic.twitter.com/ETqoUflZvp — Morgan Ragan (@momoragan) November 21, 2021

The real hero tonight. Clean up on aisle 1. pic.twitter.com/ICE0SAPl8W — James Ham (@James_HamNBA) November 21, 2021

We are still in a vomit delay. A dance off is taking place. The loudest Golden 1 Center has been in a while. — James Ham (@James_HamNBA) November 21, 2021

Like…a lot. That was utterly disgusting, and something I've never seen at an NBA game – especially courtside. Game is delayed, and the Kings immediately display the alcohol policy on the big screen. https://t.co/xQQgieSHGk — Sam Amick (@sam_amick) November 21, 2021

