NBA, Damian Lillard commenta il season-high da 39 punti

Nella nottata, Damian Lillard è tornato a fare ciò che gli riesce meglio: segnare e portare i Blazers alla vittoria. Nella vittoria contro i Sixers infatti, Dame Dolla ha segnato ben 39 punti, andando a bersaglio con 10 tiri sui 21 provati, e mantenendo un incredibile percentuale del 100% ai liberi.

Lillard aveva iniziato male la stagione, con delle percentuali al tiro ai minimi storici, ma non per questo si è abbattuto. Il sei volte All-Star ha dimostrato di avere le spalle larghe e sembra essere ritornato alla sua solita forma.

“Ve lo dissi dopo la partita con Philly all’inizio del mese, momenti come questo ti danno un’opportunità per rialzarti. Mostrano il tuo vero carattere, a prescindere che tu stia avendo un brutto periodo o che tu sia nel mirino della critica. Nelle ultime cinque, sei partite, ho iniziato a sentirmi sempre meglio. Non mi sento ancora nel mio stato di forma migliore, ma mi ci sto avvicinando.”

Damian Lillard ha poi commentato il gesto del suo compagno Jusuf Nurkic, che dopo essere stato sostituito a 4.23 minuti dalla fine della partita, ha tirato il suo paradenti a terra, in segno di frustrazione.

“Ogni volta che vieni sostituito nei momenti cruciali della partita, c’è frustrazione. Può capitare quando il coach decide che è il momento di abbassare il quintetto. Ho spiegato a Nurkic che ho capito i motivi per cui era arrabbiato e che mi sarebbe parso strano il contrario. Gli ho detto anche che deve fidarsi di più dell’uomo che viene in aiuto quando si trova in situazioni in cui ha speso molti falli.”