NBA, Klay Thompson in campo prima di Natale?

Dopo quasi due anni e sei mesi di assenza forzata dai parquet NBA, Klay Thompson dovrebbe essere finalmente in procinto di tornare in campo. Sebbene la lunga convalescenza che il campione di Golden State ha dovuto obbligatoriamente osservare in seguito ai due infortuni consecutivi al ginocchio ed al tendine d’Achille non permetta tuttora di svolgere allenamenti a pieno regime, Bob Myers, GM degli Warriors, ha sempre accarezzato l’ipotesi di un suo possibile ritorno a Natale, fomentando l’euforia degli appassionati.

Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, eminente giornalista in forza alla redazione di ESPN, Thompson potrebbe tornare anche prima di Natale, in modo tale da riacquisire in anticipo un minimo di ritmo partita in vista della sfida contro i Phoenix Suns che avrà luogo proprio il 25 dicembre.

Dice Woj:

“Al momento, il ragazzo sta affrontando la penultima fase della propria riabilitazione, dedicandosi ancora parzialmente al lavoro personalizzato e giocando i 3 vs. 3. I canali ufficiali di Golden State non hanno ancora divulgato nulla di ufficiale in merito ad un suo ritorno in campo, ma filtra ottimismo in previsione di Natale. Anzi, stando a quel che ho appreso da fonti interne alla franchigia, Thompson potrebbe essere in campo già a partire dal prossimo 20 o 23 dicembre, in modo tale da poter riprendere confidenza con le partite ufficiali prima del grande evento del 25 dicembre”.

