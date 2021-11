NBA, problemi con la giustizia per Paolo Banchero

Stando alle indiscrezioni divulgate dalla redazione di News & Observer, Paolo Banchero, stella di Duke University e futuro giocatore della Nazionale Italiana, sarà chiamato a presenziare in tribunale in data 8 dicembre 2021 per tentare di discolparsi a fronte della denuncia di favoreggiamento emessa a suo carico dalla polizia statale del North Carolina domenica scorsa.

Ad alcune ore di distanza dal termine dell’incontro vinto dai Blue Devils ai danni di Campbell, la Jeep SUV bianca del 2017 registrata a nome di Banchero è stata fatta accostare dalle forze dell’ordine a seguito di una flagrante violazione del codice stradale. Alla guida del veicolo sedeva Michael Savarino, compagno di squadra di Paolo e nipote ventenne di coach Mike Krzyzewski, risultato in aggiunta positivo all’alcol test con l’infimo risultato di 0.08.

Mentre quest’ultimo è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e per aver assunto sostanze alcoliche pur non avendo l’età legale minima per farlo, Banchero, passeggero posteriore al momento del controllo, ha rimediato una denuncia per favoreggiamento, reo di aver fatto guidare la propria auto al compagno nonostante le sue condizioni non lo permettessero.

Questa notte Duke giocherà la quarta partita stagionale, proseguendo il proprio cammino ACC, ma la presenza in campo del cestista italiano appare al momento sempre meno certa.

