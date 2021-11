Draymond Green alza il volume della radio: in arrivo podcast a tema NBA

Draymond Green è sempre stato dipinto come leader vocale in campo. Era solo questione di tempo, forse, prima che il giocatore dei Golden State Warriors trovasse un ruolo dietro ad un microfono. L’occasione si presenta ora con un podcast dedicato a cadenza settimanale che entrerà a far parte del network The Volume, nato a febbraio 2021.

Draymond Green firma un podcast originale

Colin Cowherd, giornalista radiotelevisivo promotore dell’iniziativa, ha dato così il benvenuto a Draymond Green nella sua squadra:

“Qui a The Volume siamo alla continua ricerca di personalità uniche e senza peli sulla lingua. Nessuno nella NBA coglie questa combinazione meglio di Draymond Green. Ci rallegra il fatto che abbia sposato il progetto nelle vesti di presentatore e consulente.”

Anche il #23 Warriors è parso entusiasta:

“Ho sempre desiderato portare la prospettiva dei giocatori a molte delle storie che arrivano dalla lega. Non c’è nulla che mi diverta come la possibilità di interagire con tifosi ed hater. Con questo show potrò fare entrambe le cose. La partnership che abbiamo siglato mi dà inoltre l’opportunità di scoprire profili emergenti nello sport e nell’intrattenimento, offrendo loro uno spazio per raccontare le diverse esperienze.”

La prima puntata è attesa per giovedì 18 novembre.

Leggi anche:

Risultati NBA: DeRozan travolge i “suoi”Lakers, sorridono anche Heat, Celtics e Grizzlies

Washington Wizards: che sprint a inizio stagione

Giannis Antetokounmpo conquista la copertina di GQ: è l’atleta dell’anno