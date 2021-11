NBA, allarme Brooklyn, Kevin Durant gioca sopra il dolore: “Resisto”

Tutto facile per i Brooklyn Nets i quali nella notte hanno portato a casa la loro terza vittoria consecutiva sconfiggendo gli Oklahoma City Thunder. Protagonista della nottata, ovviamente, Kevin Durant, il quale ha terminato il match con ben 33 punti a referto. In casa Nets, però, sembra esserci un piccolo campanello d’allarme sulle condizioni della sua stella: KD, infatti, ha svelato di scendere in campo con un fastidioso dolore alla spalla destra. Queste le parole di Durant sull’entità del problema:

“Sì, ho un po’ di dolore qua e là, ma riesco a giocarci sopra, non è qualcosa che mi può impedire di scendere in campo. Continuo i miei trattamenti alla spalla e valuto la situazione giorno dopo giorno.”

La spalla non sembra limitare Durant, il quale ha tirato con almeno il 52% in cinque partite consecutive. Ha segnato 20 o più punti in tutte le sue 14 uscite stagionali. Secondo i dati di ESPN Stats & Info, KD è vicino a pareggiare le 15 partite consecutive di Karl Malone nel 1997-98 per la striscia più lunga con almeno 20 punti e il 50% dal campo ad inizio stagione, registrato da un giocatore di almeno 33 anni.

Anche Steve Nash ha parlato delle condizioni dell’ex stella di Golden State:

“Ha un piccolo fastidio, ma la palla va ancora facilmente a canestro, quindi sembra tutto ok. Non penso che sia il tipo di infortunio che ci aspettiamo possa peggiorare. Non dovrebbe essere niente di terribile.”

