NBA, i New Orleans Pelicans commentano il loro successo contro i Memphis Grizzlies

Finalmente i New Orleans Pelicans possono tornare a sorridere. Nell’ultimo match, i ragazzi di Willie Green hanno abbattuto le resistenze dei Memphis Grizzlies, ponendo fino alla loro striscia di nove sconfitte consecutive. La loro ultima vittoria risaliva al 26 ottobre contro i Minnesota Timberwolves.

Contro i Grizzlies, i Pelicans avevano a loro disposizione Brandon Ingram. Il giocatore non metteva piede in campo dal 30 ottobre, dalla sfida contro i Sacramento Kings. Queste le sue parole nel post-partita:

“Quando sei in panchina vedi molte cose. Sei anche sempre in ansia perché quando tornerai dovrai dimostrare quanto sei efficiente per la squadra. Ero già felice per il ritorno in campo. Stanotte mi sono sentito benissimo. Josh Hart ha giocato molto bene. Sapevo le sue qualità a rimbalzo ma non pensavo fosse anche così bravo a passare la palla. Lui è importante per noi. Speriamo che continui così con queste prestazioni. Tutti gli vogliono bene.”