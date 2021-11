NBA, Anthony Edwards punta in alto: “Vorrei essere l’MVP”

In questa stagione Anthony Edwards sta dimostrando il suo talento. I Minnesota Timberwolves lo hanno scelto con la numero 1 assoluta, ma l’anno scorso non il giocatore – specialmente nella prima parte di stagione- ha trovato qualche difficoltà ad imporsi con continuità, perdendo di fatto anche la sfida per il ROY con LaMelo Ball.

Anthony Edwards e i suoi obiettivi

Messo in archivio il premio di Rookie of The Year perduto, Edwards non vede l’ora di rimettersi in carreggiata per dimostrare di essere un giocatore ancora miglior. La cosa importante adesso è guardare avanti. Queste le sue parole:

“Non mi interessa niente di tutto ciò. Sono felice che quel premio lo abbia vinto LaMelo. Dicevano che la nostra classe Draft non sarebbe stata all’altezza. Comunque, non sono amareggiato per non averlo vinto.”

L’ala piccola punta ad altri riconoscimenti all’interno della lega, come l’MVP ed è pienamente consapevole che per vincere certi premi bisogna dare il massimo, ogni giorno:

“Io voglio essere l’MVP. Non mi importa niente del rookie of The Year. Mi sono costruito una routine che sembra dare i suoi frutti. Prima non l’avevo, ma mi sta aiutando molto. Per me è una cosa importante. Spero che ciò mi porti ad un altro livello. Spero che mi aiuti a portare anche la mia squadra su un altro livello.”

Leggi anche:

NBA, Doc Rivers parla della sconfitta dei Sixers: “Non meritavamo la vittoria stasera”

Risultati NBA, vincono Cavaliers e Pistons, i Pelicans rialzano la testa, Herro spinge gli Heat nella stratosfera

NBA, Tyronn Lue commenta la serie di vittorie dei Clippers: “Siamo una squadra bilanciata”