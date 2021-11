NBA, il vice dei Philadelphia 76ers Dave Joerger si sottoporrà alla chemioterapia

Il viceallenatore dei Philadelphia 76ers Dave Joerger, ex allenatore dei Memphis Grizzlies e dei Sacramento Kings, ha annunciato che si allontanerà per un po’ dalla sua posizione.

L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, dopo la diagnosi di una forma “trattabile” di cancro; lo stesso Joerger ha spiegato che pianifica di ritornare con la squadra non appena avrà vinto la battaglia con la malattia in questione.

Dave Joerger affronta la battaglia più dura della sua vita: dovrà sottoporsi alla chemioterapia

Nel comunicato ufficiale, Joerger ha spiegato quanto sia stato importante per lui aver scovato ed analizzato il cancro in questione prima che si evolvesse. L’organizzazione Sixers, in collaborazione con il Sidney Kimmel Cancer Center provvederà ad assistere il viceallenatore durante le sue cure.

Dave Joerger è diventato vice di Doc Rivers con i Philadelphia 76ers durante la scorsa stagione, all’età di 47 anni. Prima di quest’esperienza, Joerger ha allenato sia i Grizzlies che i Kings per tre stagioni circa. Il suo record come head coach è di 245 vittorie e 247 sconfitte.

