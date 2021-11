NBA, Rick Carlisle sprona Indiana: “Dovremmo sempre giocare così”

La franchigia di Indianapolis, pur non partendo benissimo, sta recuperando sempre più terreno. Dopo la vittoria contro gli Utah Jazz e arrivato un altro successo contro una grande squadra, i Philadelphia 76ers. Tuttavia, la classifica non li premia ancora, dato che attualmente sono 12° nella Eastern Conference con il record di 6-8.

Per Rick Carlisle gli ultimi due successi stagionali sono stati fondamentali. La squadra sta finalmente giocando come vorrebbe l’allenatore. Carlisle crede che se i suoi Pacers continueranno a giocare così, potranno approdare nella zona Playoff:

“Questa era una gara molto importante per noi. Abbiamo giocato contro una grande squadra che pur non avendo i suoi migliori giocatori è stata difficile da battere. Holiday ha giocato una grande partita. Kelan Martin ha dato un contributo decisivo dalla panchina. Malcolm Brogdon è riuscito a realizzare una tripla doppia fenomenale, la sua seconda in tutta la sua carriera. Tutti hanno dato il loro contributo. Come ho già detto questa gara era importante per noi. Quando finisci in una voragine è dura uscirne fuori, questa è la nostra sfida. Adesso giochiamo insieme da 13-14 partite e i ragazzi hanno compreso come devono giocare. Dovremmo sempre giocare così. “