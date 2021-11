NBA, Doc Rivers parla della sconfitta dei Sixers: “Non meritavamo la vittoria stasera”

Dopo l’affare Ben Simmons mai sbloccatosi, i Philadelphia 76ers sono ancora al centro di un percorso nel tentativo di trovare un nuovo gioco e una stabilità che porti alla vittoria. Nella partita contro gli Indiana Pacers, l’assenza di Joel Embiid si è sentita soprattutto dal punto di vista dfensivo; i Sixers hanno concesso troppo agli avversari, nonostante la presenza di un buon rimbalzista come Andre Drummond, un aspetto da non sottovalutare e di cui il coach Doc Rivers non può essere contento.

Pessima difesa dei 76ers, Doc Rivers e Tobias Harris fanno il punto della situazione.

Gli Indiana Pacers hanno avuto un inizio molto forte, tirando con il 68% dal campo e segnando quasi 70 punti nella prima metà di gioco. Doc Rivers ha sottolineato la pessima prestazione difensiva dei suoi, facendo un’analisi tattica della partita.

“Ascoltate, stasera non meritavamo in nessun modo la vittoria. Hanno tirato con il 57% dal campo, credo fossero addirittura arrivati a 67 alla fine del primo tempo. Li abbiamo sottovalutati, hanno giocato bene, ci hanno battuto in transizione, probabilmente avranno segnato 18 punti in contropiede. Nel secondo tempo siamo risaliti, arrivando a rendere la partita ancora vincibile, ma quando sei in Regular Season e finisci sotto di venti è come se ti scavassi una fossa da solo. Sono stati la squadra migliore.”

Dello stesso parere anche Tobias Harris, miglior giocatore dei Sixers con 32 punti e 11 rimbalzi, leader in campo e fuori della squadra, in attesa del ritorno del centro camerunense.

“Nel primo tempo abbiamo dato loro troppo spazio e hanno aumentato il vantaggio. Sapevamo di scendere in campo in una partita in cui sarebbero stati presenti buoni tiratori. Non siamo stati in grado di eseguire il piano partita. Holiday ha giocato davvero bene, sappiamo delle sue ottime doti da tiratore, ma ogni volta che lo incontriamo, riesce sempre a trovare il modo di essere efficace.”

Proprio Justin Holiday è stato il mattatore della partita, con 27 punti in uscita dalla panchina e 6 su 8 da tre, dando agli Indiana Pacers un’ottima vittoria su cui costruire una striscia nel breve periodo.

