Willie Green e il nuovo crollo di NOLA: “Non ci sono vittorie morali in NBA”

I New Orleans Pelicans nella notte hanno giocato una buona gara contro i Brooklyn Nets ma ciò non è bastato ad ottenere la vittoria. Dopo essere stati sotto, nel quarto periodo i Pelicans hanno raggiunto i Nets nel punteggio, ma non sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine del match.

Willie Green e la 12° sconfitta stagionale

Attualmente il record dei Pelicans è 1-12 e questa è stata la 9° sconfitta consecutiva. Willie Green, allenatore dei Pelicans, ha voluto guardare il lato positivo della partita, ovvero che contro una grande squadra sono riusciti a recuperare e competere. Tuttavia, sa benissimo che il record della compagine della Louisiana è ben al di sotto delle aspettative:

“Oggi siamo stati molto competitivi. Siamo partiti bene e abbiamo tenuto testa fino alla fine, ma non possiamo ogni volta trovarci ad inseguire gli avversari. Non possiamo. L’ho detto alla squadra.”

Successivamente, ha voluto complimentarsi con i suoi per la gara giocata, anche se ciò lo rende relativamente felice:

“C’è da dire che tutti coloro che sono scesi in campo hanno dato tantissimo. È dura però perdere in questa maniera. Non ci sono vittorie morali in NBA. Sono orgoglioso dei miei ragazzi ma sono anche molto deluso per la sconfitta.”

Infine, il capo allenatore dei Pelicans ha affermato che la squadra sta migliorando, partita dopo partita:

“Stiamo lavorando nella giusta direzione. Ancora una volta i ragazzi hanno giocato di squadra, non si sono arresi, hanno mosso bene la palla. Difatti abbiamo prodotto 26 assist. C’è da dire che abbiamo perso troppe palle contro una squadra che non perdona gli errori.”

