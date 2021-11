Altra tripla doppia NBA per Nikola Jokic: raggiunto Larry Bird nella classifica all-time

Altro giro e altra vittoria per i Denver Nuggets, i quali nella notte hanno vinto anche contro gli Atlanta Hawks portando la loro striscia positiva a quota 4. Il protagonista della serata è chiaramente stato Nikola Jokic. L’ultimo MVP della lega ha chiuso la contesa con una tripla doppia da 22 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Si tratta della sua seconda tripla doppia stagionale che gli consente di arrivare a quota 59 in carriera, eguagliando così Larry Bird all’ottavo posto di questa speciale graduatoria. Il lungo non ha più confini.

Classifica Triple Doppie All-Time NBA

Rank Giocatore Triple Doppie 1. Russell Westbrook 185 2. Oscar Robertson 181 3. Magic Johnson 138 4. Jason Kidd 107 5. LeBron James 99 6. Wilt Chamberlain 78 7. James Harden 60 8. Larry Bird 59 9. Nikola Jokic 59 10. Fat Lever 43

