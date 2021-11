NBA, Fred VanVleet multato per l’esultanza contro i 76ers

I Toronto Raptors sono usciti vincenti dall’ultima gara contro i Philadelphia 76ers, conclusa con un punteggio di 115-109 per i canadesi. La squadra di Nick Nurse ha strappato la vittoria negli ultimi minuti dell’incontro, anche grazie ad una prestazione incandescente di Fred VanVleet, che ha messo a referto 32 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, trascinando la sua squadra nei momenti decisivi.

Purtroppo per il giocatore, però, la lega ha non ha gradito il comportamento del playmaker in seguito ad una tripla realizzata a 23 secondi dalla fine, che costerà a VanVleet una multa di $ 15.000.

VanVleet multato dalla NBA: la “Big Balls dance” punita ancora una volta

La NBA ha infatti deciso di punire una delle esultanze ormai leggendarie dello sport americano, la cosiddetta Big Balls dance.

L’esultanza è un cult anche per gli appassionati di basket italiani, che ricorderanno sicuramente lo stesso gesto eseguito da Marco Belinelli ormai 8 anni fa, ai tempi dei Bulls.

Fred VanVleet's celebration after his DAGGER three 😂 pic.twitter.com/1XoNSXYqH5 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2021

Nonostante la multa ricevuta è difficile pensare che VanVleet si pentirà dell’accaduto, soprattutto considerando che Sam Cassell (creatore della celebrazione) è ora l’assistant coach dei Philadelphia 76ers, vittime della tripla del #23 dei Raptors.

